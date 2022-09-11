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    Три человека пострадали от возгорания газового баллона во время игрового квеста в Москве

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    СК РФ по городу Москве проводит следственную проверку после инцидента с травмированием участников игрового квеста на юго-западе столицы.

    Как сообщили в Главном следственном управлении по Москве, днём 11 сентября во время проведения игрового квеста в помещении, расположенном на Новохохловской улице, произошло возгорание материала из-за использования небольшого газового баллона. В результате ожоги получили трое участников квеста, в том числе несовершеннолетний.

    В настоящий момент следователи устанавливают полную картину случившегося. В ближайшее время будут опрошены участники квеста и сотрудники, проводившие мероприятие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК.

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