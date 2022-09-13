Глава дипломатии ЕС рассказал, что нужно делать с Россией

Договариваться России и Украине нужно — мирные переговоры необходимы «как можно скорее», но решать должно руководство Украины, заявил 13 сентября на заседании депутатов Европарламента в Страсбурге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.



«Я не знаю, когда должны начаться первые мирные переговоры. Я не могу давать советы по этому вопросу президенту Украины... Для нас: чем быстрее, тем лучше», — цитирует Борреля РИА Новости.



В то же время глава евродипломатии подчеркнул, что «переговоры о мире не начинаются просто так, они начинаются, когда это позволяют условия».

