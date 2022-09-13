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    Глава дипломатии ЕС рассказал, что нужно делать с Россией

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    Договариваться России и Украине нужно — мирные переговоры необходимы «как можно скорее», но решать должно руководство Украины, заявил 13 сентября на заседании депутатов Европарламента в Страсбурге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    «Я не знаю, когда должны начаться первые мирные переговоры. Я не могу давать советы по этому вопросу президенту Украины... Для нас: чем быстрее, тем лучше», — цитирует Борреля РИА Новости.

    В то же время глава евродипломатии подчеркнул, что «переговоры о мире не начинаются просто так, они начинаются, когда это позволяют условия».

    Ранее «Фонтанка» писала, что в МИД России пока не дождались объяснений ЕС по поводу слов Борреля о «фашиствующем государстве».

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