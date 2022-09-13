В МИД РФ пока не дождались объяснений ЕС по поводу слов Борреля о «фашиствующем государстве»

Брюссель до сих пор не предоставил никаких объяснений по поводу недавних заявлений главы евродипломатии ЕС Жозепа Борреля, которые требовала российская сторона. Об этом во вторник, 13 сентября, заявили в МИД РФ.



«Брюссель до сих пор не предоставил стенограмму заявлений Борреля, не дал членораздельных объяснений произошедшего. Москва требует от ЕС объяснений», — цитирует официального представителя Министерства иностранных дел РФ РИА Новости.

