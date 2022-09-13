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    В МИД РФ пока не дождались объяснений ЕС по поводу слов Борреля о «фашиствующем государстве»

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    Брюссель до сих пор не предоставил никаких объяснений по поводу недавних заявлений главы евродипломатии ЕС Жозепа Борреля, которые требовала российская сторона. Об этом во вторник, 13 сентября, заявили в МИД РФ.

    «Брюссель до сих пор не предоставил стенограмму заявлений Борреля, не дал членораздельных объяснений произошедшего. Москва требует от ЕС объяснений», — цитирует официального представителя Министерства иностранных дел РФ РИА Новости.

    Напомним, ранее СМИ писали о том, что Жозеп Боррель якобы назвал Россию «фашистским государством» в ходе выступления на межпарламентской конференции Европарламента в Праге. Пресс-секретарь Борреля объяснил это ошибкой перевода и сказал, что дипломат таких слов не произносил. В МИД России не поверили и потребовали стенограмму речи.

    Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал заявление Борреля «омерзительным» и отметил, что «такие вещи забывать нельзя никому и никогда».

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