«Всё провалит и уйдёт с позором». Медведев прошелся по Трасс и Боррелю

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс «всё провалит и уйдёт с позором». Об этом он написал 7 сентября в своем телеграм-канале.



Экс-президент утверждает, что «некомпетентная и посредственная» Трасс не имеет представлений о политике, истории, географии, но желает «победить Россию». «Со всеми рассорится, всё провалит и уйдёт с позором, как и её предшественник — лохматый Бориска [экс-премьер Борис Джонсон]. Что ж, в Британии, славящейся своими традициями, кажется, появляется ещё одна», — пишет Медведев.

