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    «Всё провалит и уйдёт с позором». Медведев прошелся по Трасс и Боррелю

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    Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс «всё провалит и уйдёт с позором». Об этом он написал 7 сентября в своем телеграм-канале.

    Экс-президент утверждает, что «некомпетентная и посредственная» Трасс не имеет представлений о политике, истории, географии, но желает «победить Россию». «Со всеми рассорится, всё провалит и уйдёт с позором, как и её предшественник — лохматый Бориска [экс-премьер Борис Джонсон]. Что ж, в Британии, славящейся своими традициями, кажется, появляется ещё одна», — пишет Медведев.

    Вторым, на кого Дмитрий Анатольевич обратил внимание, стал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. СМИ писали о том, что политик якобы назвал Россию «фашистским государством» в ходе выступления на межпарламентской конференции Европарламента в Праге. Пресс-секретарь Борреля объяснил это ошибкой перевода и сказал, что дипломат таких слов не произносил. В МИД России не верят и требуют стенограмму речи.

    Медведев тем не менее назвал заявление «омерзительным» и отметил, что «такие вещи забывать нельзя никому и никогда». «Этот чиновник должен быть навсегда занесён в списки нерукопожатных существ без права помилования», — добавил он.

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