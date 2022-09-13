«Он не был болен, он просто устал». Жан-Люк Годар добровольно расстался с жизнью

Французский кинорежиссер Жан-Люк Годар, о смерти которого стало известно во вторник, выбрал добровольный уход из жизни. Об этом 13 сентября сообщает издание Liberation.
Супруга Годара и продюсеры, с которыми он работал, уточнили, что он скончался в своём доме в окружении близких на берегу Женевского озера. «Он не был болен, он просто устал», — заявил друг семьи.
Решение «покончить с этим» 91-летний Годар принял самостоятельно. По данным издания, режиссеру было важно, чтобы об этом стало известно.
Активная эвтаназия в Швейцарии находится под запретом, но предоставление средств для ухода из жизни законно при условии, что действие, непосредственно приводящее к смерти, совершается самим человеком.
О гибели легендарного кинорежиссёра «Фонтанка» писала утром 13 сентября. Годар известен тем, что стоял у истоков французской «новой волны», изменившей мировое кино. Её сторонники искали нового стиля в съёмке, ухода от коммерческой составляющей и предсказуемости сюжета. На новую ступень поднималась личность режиссера, создав основу для понятия авторского кино — того, где режиссер «ответственен» за все этапы и стороны создания работы, предлагая именно свое видение. За свою кинокарьеру Годар снял почти 130 картин. В 2011 году его наградили премией «Оскар» за вклад в мировой кинематограф.