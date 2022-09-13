«Он не был болен, он просто устал». Жан-Люк Годар добровольно расстался с жизнью

Французский кинорежиссер Жан-Люк Годар, о смерти которого стало известно во вторник, выбрал добровольный уход из жизни. Об этом 13 сентября сообщает издание Liberation.



Супруга Годара и продюсеры, с которыми он работал, уточнили, что он скончался в своём доме в окружении близких на берегу Женевского озера. «Он не был болен, он просто устал», — заявил друг семьи.



Решение «покончить с этим» 91-летний Годар принял самостоятельно. По данным издания, режиссеру было важно, чтобы об этом стало известно.