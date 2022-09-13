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    Боевые действия на Украине

    Блинкен: Наступление Украины было «методично спланировано» при поддержке США

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    Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Мексику заявил о якобы значительном прогрессе в наступлении вооруженных сил Украины на северо-востоке страны. Он заявил, что наступление было поддержано западными странами.

    По словам Блинкена, то, что сделали украинцы, «было очень методично спланировано». В том числе с точки зрения обеспечения Киева вооружением, поставляемым США и другими странами, чтобы ВСУ могли продолжать наступательные действия.

    При этом глава Госдепартамента сообщил, что говорить о том, к чему это приведет, пока рано. Он отметил, что Россия еще держит на Украине «очень значительные силы, а также технику, вооружение и боеприпасы».

    10 сентября газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что летом Киев и Вашингтон активизировали обмен разведывательными данными при планировании украинского наступления. По данным издания, американцы с начала спецоперации предоставляли Украине информацию о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах российской армии. При этом источники газеты подчеркнули, что, несмотря на подготовку, ВСУ непросто из-за нехватки снабжения, особенно артиллерийских снарядов, и больших потерь.

    Напомним, что 10 сентября Минобороны России заявило о проведении операции по свертыванию и переброске изюмско-балаклейской группировки войск в Харьковской области на территорию Донецкой народной республики, для чего провели «ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск».

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