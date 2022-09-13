Блинкен: Наступление Украины было «методично спланировано» при поддержке США

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Мексику заявил о якобы значительном прогрессе в наступлении вооруженных сил Украины на северо-востоке страны. Он заявил, что наступление было поддержано западными странами.



По словам Блинкена, то, что сделали украинцы, «было очень методично спланировано». В том числе с точки зрения обеспечения Киева вооружением, поставляемым США и другими странами, чтобы ВСУ могли продолжать наступательные действия.