Постучал и бабахнуло. Как иностранец не отличил картошку от мины под Петербургом

Погибшим в Ленобласти после взрыва мины времен Великой Отечественной оказался молодой приезжий из Таджикистана. Ему просто не повезло.
Трагедия, как писала «Фонтанка», произошла около двух часов дня 12 сентября на картофельном поле под Волосово. Жертвой стал 18-летний Абубакар. Известно, что иностранец приехал в Россию ровно месяц назад и был зарегистрирован в деревне Муратово.
По данным следствия, молодой человек был среди рабочих, задача которых, стоя в прицепе комбайна, чистить корнеплоды от примесей — выбрасывать камни и мусор. Судя по всему, во время работы он не отличил покрытую землей небольшую мину от зрелой картошки.
«Тем днем земля предательски не слезала с металла, так что он взял да и постучал им по борту прицепа. Тут — взрыв, у парня сразу оторвало кисть руки, с тяжелыми травмами груди, живота его увезли в больницу. Врачи пытались, но через полтора часа его не стало», — рассказывает подробности 47news. Предварительно, рабочих в прицепе было трое, оставшихся задело, но не смертельно.
Фермер Борис Пантелеев, которому принадлежит поле, где рванула та самая мина, сказал журналистам, что раньше никаких снарядов там не находили.
«Они только приехали и оформлялись. Некого обвинять... если снаряд лежал в поле столько лет, оно обрабатывалось, пахалось. <…> Мы раньше никаких снарядов на поле не находили, а ему сто лет», — пояснил он.