Постучал и бабахнуло. Как иностранец не отличил картошку от мины под Петербургом

Погибшим в Ленобласти после взрыва мины времен Великой Отечественной оказался молодой приезжий из Таджикистана. Ему просто не повезло.



Трагедия, как писала «Фонтанка», произошла около двух часов дня 12 сентября на картофельном поле под Волосово. Жертвой стал 18-летний Абубакар. Известно, что иностранец приехал в Россию ровно месяц назад и был зарегистрирован в деревне Муратово.



По данным следствия, молодой человек был среди рабочих, задача которых, стоя в прицепе комбайна, чистить корнеплоды от примесей — выбрасывать камни и мусор. Судя по всему, во время работы он не отличил покрытую землей небольшую мину от зрелой картошки.

