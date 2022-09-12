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    В Ленобласти тракторист погиб после того, как выкопал мину вместо картофеля

    1951
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    Молодой тракторист погиб в Волосовском районе Ленобласти, подорвавшись на снаряде времен Великой Отечественной войны. Об этом 12 сентября сообщают 47news со ссылкой на правоохранительные органы.

    Сообщение о том, что в поле у деревни Торосово во время уборки картофеля рванула мина, поступило днем в понедельник. На снаряде подорвался трактор. В результате тракторист получил ранения груди и живота, а кисть руки вовсе оторвало. Пострадавшего госпитализировали, но врачи не смогли его спасти. По предварительным данным, погибшему было 18 лет.

    В районной администрации рассказали, что юноша не работал на совхоз, а скорее убирал частные посадки. Обстоятельства гибели выясняет районный отдел СК Ленобласти.

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