В Ленобласти тракторист погиб после того, как выкопал мину вместо картофеля

Молодой тракторист погиб в Волосовском районе Ленобласти, подорвавшись на снаряде времен Великой Отечественной войны. Об этом 12 сентября сообщают 47news со ссылкой на правоохранительные органы.



Сообщение о том, что в поле у деревни Торосово во время уборки картофеля рванула мина, поступило днем в понедельник. На снаряде подорвался трактор. В результате тракторист получил ранения груди и живота, а кисть руки вовсе оторвало. Пострадавшего госпитализировали, но врачи не смогли его спасти. По предварительным данным, погибшему было 18 лет.

