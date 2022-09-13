Минпросвещения готово обсудить расширение начальной военной подготовки в школах

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов допустил возможность расширения начальной военной подготовки в школах. Об этом он сказал 13 сентября на заседании Госдумы в ответ на предложение ввести в старших классах курс НВП вместо уроков ОБЖ.



«В части начальной военной подготовки, то специальный модуль того содержания, которое было [в Советском Союзе], <...> сохранено в предмете «Основы безопасности жизнедеятельности». Если что-то нужно дополнить и расширить, давайте отдельно обсудим», — сообщил он (цитата по «Интерфаксу»).

