Минпросвещения готово обсудить расширение начальной военной подготовки в школах

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов допустил возможность расширения начальной военной подготовки в школах. Об этом он сказал 13 сентября на заседании Госдумы в ответ на предложение ввести в старших классах курс НВП вместо уроков ОБЖ.
«В части начальной военной подготовки, то специальный модуль того содержания, которое было [в Советском Союзе], <...> сохранено в предмете «Основы безопасности жизнедеятельности». Если что-то нужно дополнить и расширить, давайте отдельно обсудим», — сообщил он (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, в свое время начальная военная подготовка «формировала и патриотическое воспитание», а сегодня на мировоззрение школьников влияют «Разговоры о важном» и уроки истории.
«Фонтанка» писала, что в конце июня Заксобрание Петербурга одобрило обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину о возврате в школы начальной военной подготовки. По мнению депутатов, сейчас «изучение военных дисциплин сократилось до минимума, что не может лучшим образом сказываться на уровне подготовки граждан призывного возраста».