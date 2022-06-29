Петербургские депутаты попросили Мишустина вернуть в школы начальную военную подготовку

Заксобрание Петербурга одобрило обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину о возврате в школы начальной военной подготовки. Соответствующий документ от фракции «Единой России» парламент одобрил 29 июня — на последнем перед каникулами заседании.



Авторы обращения утверждают, что так как начальная военная подготовка в школах в настоящее время не является обязательной, а ее заменил предмет ОБЖ, «изучение военных дисциплин сократилось до минимума, что не может лучшим образом сказываться на уровне подготовки граждан призывного возраста».

Единороссы предложили восстановить систему военных сборов, чтобы проводить со школьниками «как можно больше практических занятий», а на уроках физкультуры, считают авторы, надо осваивать военно-прикладные виды спорта: кроссы, силовую гимнастику, преодоление полосы препятствий, элементы рукопашного боя. Кроме того, они предлагают проводить военно-спортивные игры типа «Зарницы» или «Орлёнка», так как эти мероприятия готовят школьников к службе в армии.



В рамках НВП практика должна быть тесно связана с воспитанием патриотизма, считают единороссы. В обращении говорится, что преподавание в школах НВП предлагается отдать в ведение педагогическим работникам. Однако в комментарии «Фонтанке» глава фракции Павел Крупник высказывал предложение поручить преподавание НВП бывшим участникам боевых действий на Украине.

Представляя документ, депутат Игорь Высоцкий вспоминал, как в рамках НВП все школьники ранее учились метать гранаты, оказывать первую помощь, бегать на лыжах.



Глава фракции «Яблоко» Александр Шишлов заметил, что сейчас ученики и так перегружены, и поинтересовался, каким предметом предлагает пожертвовать Высоцкий, ведь добавляя нагрузку, пришлось бы что-то урезать. Высоцкий не стал прямо отвечать на этот вопрос, вместо этого он процитировал суворовское «тяжело в учении, легко в бою». А заодно и Александра III про то, что у России только два союзника — это армия и флот.

Коммунист Александр Рассудов задался вопросом материального обеспечения. Например, что школы во времена НВП были оборудованы тирами, кроме того, преподавателей специально готовили для НВП.



Кроме того, Шишлов обратил внимание, что несение военной службы в России по закону не является обязательным, так как человек может пойти на альтернативную гражданскую службу. Поэтому обязательная НВП в школах представляется ему противоречащей Конституции России.

Депутат от «Справедливой России» Михаил Амосов заявил, что отказывается голосовать за это обращение. Он подчеркнул, что к образовательной системе необходимо относиться очень бережно. И добавил, что Россия «не Израиль», где женщины служат в армии, и поинтересовался, зачем НВП девушкам.

