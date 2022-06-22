Петербургские единороссы предлагают ввести в школах военную подготовку под руководством экс-участников боевых действий на Украине

В петербургском парламенте фракция «Единая Россия» предлагает вернуть в школы начальную военную подготовку. Уже подготовленное обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину опубликовано на сайте Заксобрания. Внимание на документ обратил «ЗАКС.ру».



«Изучение военных дисциплин сократилось до минимума, что не может лучшим образом сказываться на уровне подготовки граждан призывного возраста. По мнению президента Российской Федерации В. В. Путина, в связи с сокращением срока службы по призыву вопрос возрождения начальной военной подготовки снова стал актуальным», — говорится в обращении депутатов.

Единороссы предлагают осваивать на уроках физкультуры в школе «военно-прикладные виды спорта», восстановить систему военных сборов и регулярно устраивать военно-спортивные игры, похожие на «Зарницу» или «Орлёнка». Предполагается, что все это будет связано с патриотическим воспитанием.



Как заверил «Фонтанку» лидер фракции ЕР в Заксобрании Петербурга Павел Крупник, к событиям на Украине эта инициатива отношения не имеет: «Это связано с тем, что у нас мальчики не знают, что такое компас, как выжить в лесу, а девочки не знают, как оказать первую помощь. Живут в Instagram* (запрещен в РФ), TikTok. Мы живем уже не в простом мире. Дело не в Украине, дело в том, что с каждым годом роль мужчины в этом обществе должна возрастать».

По словам депутата, он «не призывает учить детей бросать гранаты»: «Мы не собираемся милитаризировать наших детей, настраивать их против какой-либо страны, говорить, что это плохие, а это не плохие… Для этого, может быть, есть другие уроки».



Вести уроки военной подготовки члены ЕР предлагают доверить экс-участникам боевых действий на Украине. «Считаю, что даже ребята, которые вернутся со специальной военной операции, может быть… Я видел этих ребят: у них ампутированы ноги, руки. Им нужно найти себя в этой жизни в мирное время, им нужна работа. Они должны быть учителями этой начальной военной подготовки, у них есть опыт, есть что рассказать», — заявил Крупник. О том, что курс может обеспечить «профессиональную занятость офицеров запаса», говорится и в самом документе.

