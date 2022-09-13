    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 13

    2 м/с, ю-в

    761мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.46eur61.31
    Пик смертности в РоссииНовые вагоны метроАвтопром в простоеОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Петербургский горизбирком усомнился в результатах голосования в муниципалитете «Светлановское»

    1365
    обсудить

    Санкт-Петербургская избирательная комиссия сообщила о начале проверки результатов проведения довыборов в муниципалитете «Светлановское» на участке №354. Об этом говорится 13 сентября в телеграм-канале горизбиркома.

    «В результате проводимых Санкт-Петербургской избирательной комиссией контрольных мероприятий возникли сомнения в соблюдении УИК №354 процедуры установления итогов голосования на дополнительных выборах депутатов. В связи с этим инициировано проведение проверки», — отмечают в горизбиркоме. В результате проверки, добавляют там, может быть принято решение об отмене итогов голосования.

    Накануне «Фонтанка» рассказала, что наблюдавшая на УИК №354 Виктория Михайлова сфотографировала увеличенную копию протокола, но в выданном ей протоколе оказались другие цифры. На следующий день она заглянула в ГАС «Выборы», оказалось, что и там у победившего в округе единоросса Сергея Штукова (заместитель директора Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Жилищное агентство Выборгского района Санкт-Петербурга») увеличилось число голосов с 31 до 81. У инженера из КПРФ Виктора Швецова на столько же голосов уменьшилось: с 65 до 15.

    Ранее в горизбиркоме сообщали, что получили несколько десятков обращений о возможных нарушениях на выборах, но ни одно из них не подтвердилось.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close