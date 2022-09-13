Петербургский горизбирком усомнился в результатах голосования в муниципалитете «Светлановское»

Санкт-Петербургская избирательная комиссия сообщила о начале проверки результатов проведения довыборов в муниципалитете «Светлановское» на участке №354. Об этом говорится 13 сентября в телеграм-канале горизбиркома.
«В результате проводимых Санкт-Петербургской избирательной комиссией контрольных мероприятий возникли сомнения в соблюдении УИК №354 процедуры установления итогов голосования на дополнительных выборах депутатов. В связи с этим инициировано проведение проверки», — отмечают в горизбиркоме. В результате проверки, добавляют там, может быть принято решение об отмене итогов голосования.
Накануне «Фонтанка» рассказала, что наблюдавшая на УИК №354 Виктория Михайлова сфотографировала увеличенную копию протокола, но в выданном ей протоколе оказались другие цифры. На следующий день она заглянула в ГАС «Выборы», оказалось, что и там у победившего в округе единоросса Сергея Штукова (заместитель директора Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Жилищное агентство Выборгского района Санкт-Петербурга») увеличилось число голосов с 31 до 81. У инженера из КПРФ Виктора Швецова на столько же голосов уменьшилось: с 65 до 15.
Ранее в горизбиркоме сообщали, что получили несколько десятков обращений о возможных нарушениях на выборах, но ни одно из них не подтвердилось.