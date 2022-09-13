Петербургский горизбирком усомнился в результатах голосования в муниципалитете «Светлановское»

Санкт-Петербургская избирательная комиссия сообщила о начале проверки результатов проведения довыборов в муниципалитете «Светлановское» на участке №354. Об этом говорится 13 сентября в телеграм-канале горизбиркома.



«В результате проводимых Санкт-Петербургской избирательной комиссией контрольных мероприятий возникли сомнения в соблюдении УИК №354 процедуры установления итогов голосования на дополнительных выборах депутатов. В связи с этим инициировано проведение проверки», — отмечают в горизбиркоме. В результате проверки, добавляют там, может быть принято решение об отмене итогов голосования.

