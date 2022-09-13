Таранивший машину и заборы на Мытнинской Land Cruiser оказался в угоне

Внедорожник, зрелищно таранивший заборы в центре Петербурга утром 11 сентября, оказался угнанным. Хозяин машины обратился в полицию, когда подозреваемого уже успели задержать. Об этом «Фонтанке» стало известно 13 сентября.

В десять часов вечера 12 сентября в полицию Приморского района обратился 40-летний гендиректор одной из коммерческих фирм города. Мужчина попросил привлечь к ответственности злоумышленника, который между шестью часами вечера 10 сентября и десятью утра 11 сентября угнал от дома 3, корпус 1, по Яхтенной улице его Toyota Land Cruiser 2012 года выпуска. Ущерб он оценил в 1 миллион рублей.