Таранивший машину и заборы на Мытнинской Land Cruiser оказался в угоне

Внедорожник, зрелищно таранивший заборы в центре Петербурга утром 11 сентября, оказался угнанным. Хозяин машины обратился в полицию, когда подозреваемого уже успели задержать. Об этом «Фонтанке» стало известно 13 сентября.
В десять часов вечера 12 сентября в полицию Приморского района обратился 40-летний гендиректор одной из коммерческих фирм города. Мужчина попросил привлечь к ответственности злоумышленника, который между шестью часами вечера 10 сентября и десятью утра 11 сентября угнал от дома 3, корпус 1, по Яхтенной улице его Toyota Land Cruiser 2012 года выпуска. Ущерб он оценил в 1 миллион рублей.
Отрабатывая заявление, полицейские выяснили, что пропавший «Ленд Крузер» нашелся еще утром 11 сентября. В 7:52 сотрудники ГИБДД после ДТП у дома 10 по Мытнинской улице задержали управлявшего им 28-летнего жителя Мурино, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Накануне в сети появилось видео, как Land Cruiser на Мытнинской протаранил сначала легковую машину, потом — ограждение места аварийных работ и забор сада. После этого водитель вышел из салона и убежал по тротуару.
Внедорожник был отправлен на спецстоянку. Задержанный получил административный протокол за «пьяную» езду по ст. 12.8, ч. 3, КоАП РФ и был помещен судом под арест на 10 суток. По факту угона решается вопрос о возбуждении уголовного дела.