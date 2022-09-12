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    Камера сняла, как на Мытнинской водитель внедорожника протаранил машину и два забора и припустил бегом

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    «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

    В сети появилось видео аварии, произошедшей утром 11 сентября в центре Петербурга. Кроме самого ДТП, на камеры попал и резвый побег водителя, который его устроил.

    Авария произошла на углу 5-й Советской и Мытнинской улиц. Как сообщают в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» 12 сентября, Toyota Land Cruiser врезался в Hyundai Elantra, а затем — в ограждение. На записи видно, как внедорожник отправил «Хёндэ» в ограждение вокруг места аварийных работ, остановился, а затем повернул направо и, снова ударив легковую и снеся пору ограждений, врезался в забор Овсянниковского сада.

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    В результате внедорожник, сбив металлическую часть забора, наскочил на бетонное основание и повис. Водитель вышел, поковырялся в салоне и бегом припустил по тротуару.

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