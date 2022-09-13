На территории Украины нет ни одного учителя из Петербурга

Петербургские учителя не выезжали за пределы Российской Федерации. Все педагоги находятся на своих рабочих местах — в городских школах.



«В этом учебном году петербургские педагоги не уезжали работать за пределы Российской Федерации», — сообщила «Фонтанке» профильный вице-губернатор Ирина Потехина.

Ранее 13 сентября глава российского Следкома Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по факту задержания украинскими военнослужащими учителей, которые преподавали в Харьковской области по российской программе. Не уточняется, о ком идёт речь — о приехавших россиянах или о местных жителях.