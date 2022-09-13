На территории Украины нет ни одного учителя из Петербурга

Петербургские учителя не выезжали за пределы Российской Федерации. Все педагоги находятся на своих рабочих местах — в городских школах.
«В этом учебном году петербургские педагоги не уезжали работать за пределы Российской Федерации», — сообщила «Фонтанке» профильный вице-губернатор Ирина Потехина.
Ранее 13 сентября глава российского Следкома Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по факту задержания украинскими военнослужащими учителей, которые преподавали в Харьковской области по российской программе. Не уточняется, о ком идёт речь — о приехавших россиянах или о местных жителях.
В Минпросвещения отметили, что все педагоги из РФ, преподававшие на контролируемых Россией территориях, сейчас находятся там, где присутствуют российские военные. Накануне о том, что учителя из России задержаны и будут привлечены к ответственности, рассказала украинский вице-премьер Ирина Верещук.
«Заявления о том, что они привлечены к ответственности в Харьковской области и им грозит тюремный срок, не соответствуют действительности», — сказал глава Министерства просвещения Сергей Кравцов.
Минобороны РФ 10 сентября сообщило, что в Харьковской области проведена операция «по свертыванию и организованной переброске» войск на территорию ДНР.