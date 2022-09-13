Aydinlik: Анкара потребовала от Киева объяснить призывы к введению санкций против турецких компаний

На сайте, аффилированном с МИД Украины, появились предложения по введению санкций против бизнесменов и банков Турции. Об этом 13 сентября сообщила турецкая газета Aydinlik.

Как пишет издание, предлагается введение санкций в отношении руководителей банков Ziraat Bank, Is Bank, Credit Europe Bank и «многих турецких бизнесменов». Анкара потребовала от Киева разъяснений. По данным газеты, Турция выразила недовольство послу Украины и запросило разъяснений.