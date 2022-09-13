    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, вос

    761мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.46eur61.31
    Пик смертности в РоссииКак прошел крестный ходАвтопром в простоеОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Aydinlik: Анкара потребовала от Киева объяснить призывы к введению санкций против турецких компаний

    1701
    обсудить

    На сайте, аффилированном с МИД Украины, появились предложения по введению санкций против бизнесменов и банков Турции. Об этом 13 сентября сообщила турецкая газета Aydinlik.

    Как пишет издание, предлагается введение санкций в отношении руководителей банков Ziraat Bank, Is Bank, Credit Europe Bank и «многих турецких бизнесменов». Анкара потребовала от Киева разъяснений. По данным газеты, Турция выразила недовольство послу Украины и запросило разъяснений.

    «Учитывая наше существующее стратегическое партнерство с Украиной, нашу солидарность и всестороннее сотрудничество, турецкие лица и организации не должны подвергаться преследованиям в контексте санкций», — заявили собеседники издания.

    Турция неоднократно выступала за дипломатическое урегулирование конфликта России и Украины, но не поддержала антироссийские санкции.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close