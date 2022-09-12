Hurriyet: Эрдоган на саммите ШОС снова предложит Путину организовать встречу с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на запланированной встрече на саммите ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) в Самарканде вновь предложит российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом 12 сентября сообщает турецкое издание Hurriyet.
«Президент Эрдоган, который повторит Путину свое предложение о встрече лидеров в Турции, сделает акцент на дипломатическом решении», — говорится в публикации.
Также на повестке будет стоять возможная операция против Сирии.
Кроме того, одним из главных пунктов разговора лидеров России и Турции станет «зерновая сделка».
«После заявления Путина о том, что, «к сожалению, зерно идет в обеспеченные страны», Эрдоган попросит, чтобы российские товары отправлялись по коридору на судах под координацией Турции», — пишет издание.
Недавно Владимир Путин заявил, что сделка по вывозу зерна с Украины оказалась обманом: беднейшие страны не получили зерно, потому что оно пошло в Европу. С президентом России согласился Эрдоган и заявил о намерении обсудить ситуацию в Самарканде на саммите ШОС, который пройдет 15–16 сентября.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о неготовности вести переговоры с Россией в настоящее время.