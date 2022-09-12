Hurriyet: Эрдоган на саммите ШОС снова предложит Путину организовать встречу с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на запланированной встрече на саммите ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) в Самарканде вновь предложит российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом 12 сентября сообщает турецкое издание Hurriyet.

«Президент Эрдоган, который повторит Путину свое предложение о встрече лидеров в Турции, сделает акцент на дипломатическом решении», — говорится в публикации.

