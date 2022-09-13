    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, вос

    761мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.46eur61.31
    Пик смертности в РоссииКак прошел крестный ходАвтопром в простоеОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Пробки в Петербурге — даже на ЗСД. На месте «парада планет» случилось новое ДТП

    3137
    обсудить

    Загруженность дорог Петербурга к 8:40 достигла 6 баллов по шкале «Яндекса» — это обычный для осени утренний максимум.

    ПоделитьсяПоделиться

    Пробки наблюдаются на набережных Невы, на въездах в город и многих других улицах. На КАД самые длинные пробки — на внутреннем кольце перед вантовым мостом через Неву и перед Пулковским шоссе. Даже на ЗСД образовался затор в Василеостровском районе, на ремонтируемом участке.

    ПоделитьсяПоделиться

    Плотно в отдельных районах: на Чёрной речке при въезде на Ушаковский мост, на Шафировском проспекте, где идёт ремонт, на Народной — Большевиков — Октябрьской набережной, на Юго-Западе. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» сообщают о новой аварии в том же месте, где вчера случился «великий парад планет», то есть затор автобусов, — на круговом перекрёстке проспектов Ветеранов и Дачного.

    В Кудрово на Европейском проспекте, 21, утро встречал «перевёртыш». «Лежит акробат:) Суетятся органы», — рассказывают в «ДТП и ЧП».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close