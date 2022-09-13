Пробки в Петербурге — даже на ЗСД. На месте «парада планет» случилось новое ДТП

Загруженность дорог Петербурга к 8:40 достигла 6 баллов по шкале «Яндекса» — это обычный для осени утренний максимум.
Пробки наблюдаются на набережных Невы, на въездах в город и многих других улицах. На КАД самые длинные пробки — на внутреннем кольце перед вантовым мостом через Неву и перед Пулковским шоссе. Даже на ЗСД образовался затор в Василеостровском районе, на ремонтируемом участке.
Плотно в отдельных районах: на Чёрной речке при въезде на Ушаковский мост, на Шафировском проспекте, где идёт ремонт, на Народной — Большевиков — Октябрьской набережной, на Юго-Западе. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» сообщают о новой аварии в том же месте, где вчера случился «великий парад планет», то есть затор автобусов, — на круговом перекрёстке проспектов Ветеранов и Дачного.
В Кудрово на Европейском проспекте, 21, утро встречал «перевёртыш». «Лежит акробат:) Суетятся органы», — рассказывают в «ДТП и ЧП».