«Парад планет». На Дачном учебный троллейбус и автобус сотворили удивительное

ДТП заблокировало проезд на перекрестке Дачного проспекта и проспекта Ветеранов утром 12 сентября. Растут пробки.
Как сообщают очевидцы в редакцию «Фонтанки» и в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», на круговом перекрёстке встали автобусы и учебный троллейбус. Кондукторы вышли на проезжую часть. «Парад планет на Дачном — Ветеранов», — иронизирует читатель Сергей.
В 9:40 произошло ДТП с участием учебного троллейбуса и автобуса маршрута № 345. Никто не пострадал. Оказались перекрыты две полосы, пояснили в пресс-службе «Организатора перевозок».
В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» подтвердили факт ДТП, случившегося в 9:18. «Ожидается прибытие сотрудников ГИБДД», — отметили на предприятии. В пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс» «Фонтанке» рассказали, что автобусы компании есть среди застрявшего транспорта, а среди участников ДТП нет.
Около 10:25, по словам читателя Сергея, транспорт медленно двинулся.