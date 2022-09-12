    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 11

    1 м/с, ю-в

    763мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.47eur60.86
    ТЕМА ДНЯ

    Из-за крестного хода закроют Невский проспект

    Выборы в ПетербургеПетербург запомнил королевуВ Европу на автобусеОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    «Парад планет». На Дачном учебный троллейбус и автобус сотворили удивительное

    2253
    2 комментария

    ДТП заблокировало проезд на перекрестке Дачного проспекта и проспекта Ветеранов утром 12 сентября. Растут пробки.

    ПоделитьсяПоделиться

    Как сообщают очевидцы в редакцию «Фонтанки» и в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», на круговом перекрёстке встали автобусы и учебный троллейбус. Кондукторы вышли на проезжую часть. «Парад планет на Дачном — Ветеранов», — иронизирует читатель Сергей.

    ПоделитьсяПоделиться

    В 9:40 произошло ДТП с участием учебного троллейбуса и автобуса маршрута № 345. Никто не пострадал. Оказались перекрыты две полосы, пояснили в пресс-службе «Организатора перевозок».

    В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» подтвердили факт ДТП, случившегося в 9:18. «Ожидается прибытие сотрудников ГИБДД», — отметили на предприятии. В пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс» «Фонтанке» рассказали, что автобусы компании есть среди застрявшего транспорта, а среди участников ДТП нет.

    Фото: читатель «Фонтанки» Сергей
    ПоделитьсяПоделиться

    Около 10:25, по словам читателя Сергея, транспорт медленно двинулся.

    Фото: читатель «Фонтанки» Сергей

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close