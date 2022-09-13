У «Пролетарской» мальчик на велосипеде выехал на дорогу и протаранил «Вольво»

11-летний пятиклассник попал в больницу после ДТП в Невском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно 13 сентября.
ДТП произошло вчера в 16:50 у дома 11 по улице Ново-Александровская, что у станции метро «Пролетарская». По предварительной версии, мальчик на велосипеде вырулил со двора на проезжую часть и врезался в левый борт кроссовера Volvo XC40, ехавшего по улице. Ребёнок был один, без взрослых. Он получил различные травмы, в том числе закрытую черепно-мозговую и сотрясение головного мозга. В состоянии средней степени тяжести его доставили в детскую городскую больницу №5.
Автомобилем управляла 35-летняя женщина, живущая неподалёку. Про неё известно, что в этом году её девять раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД, больше всего — за превышение скорости.