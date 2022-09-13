«Наследники», Зендея из «Эйфории» и Ли Джон Джэ из «Игры в кальмара» получили «Эмми»

Академия телевизионных наук и искусств США в Лос-Анджелесе вручила одну из самых престижных премий в области ТВ — Emmy.
Лучшим драматическим сериалом стали «Наследники», комедийным — «Тед Лассо», мини-сериалом — «Белый лотос».
Приз за лучшую женскую роль в драматическом сериале получила Зендея («Эйфория»), за мужскую роль в драматическом сериале — Ли Джон Джэ («Игра в кальмара»). В мини-сериалах лучшая женская роль — Аманда Сейфрид («Выбывшая»), мужская — Майкл Китон («Ломка»). В комедийных сериалах — соответственно Джин Смарт («Хитрости») и Джейсон Судейкис («Тед Лассо»).
Ранее сообщалось, что Барак Обама удостоен «Эмми» в номинации «Выдающийся рассказчик — 2022».