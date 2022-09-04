Барак Обама получил «Эмми»

Академия телевизионных наук и искусств США удостоила Барака Обаму Emmy в номинации «Выдающийся рассказчик — 2022».



Как сообщается на сайте академии, бывший президент США получил «Эмми» 3 сентября за участие в работе над документальным сериалом «Лучшие национальные парки мира» (Our Great National Parks), снятым Netflix. Он озвучил первый эпизод, рассказывающий о национальных парках Земли. Всего в сериале пять серий, их снимали в США, Индонезии, Чили и Кении.



Emmy присуждается Академией телевизионных наук и искусств США и является главной американской премией в области телевидения. 74-я церемония вручения премии пройдет 12 сентября в Лос-Анджелесе.

