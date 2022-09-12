В США зафиксировали вторую смерть человека с обезьяньей оспой. Он из Калифорнии

Второй человек с обезьяньей оспой скончался в США. На этот раз случай зарегистрировали в штате Калифорния. Первая смерть пациента с вирусом в стране произошла меньше месяца назад — в Техасе.

Неясно наверняка, стала ли сама болезнь причиной смерти американцев или она осложнила течение других недугов. Чтобы это узнать, специалисты намерены провести вскрытие — для получения результатов потребуется время. Как сообщает CBS News, ссылаясь на доктора Риту Сингхал из округа Лос-Анджелес, это может занять несколько дней или недель.



По данным Американских центров профилактики и контроля за болезнями (CDC) от 9 сентября, во время нынешней вспышки оспы обезьян скончались 18 человек. При этом отмечается, что восемь случаев приходятся на те места, где исторически вирус у людей никогда прежде не диагностировали.

Всего в США зафиксировано 21,9 тыс. случаев заражения оспой обезьян. В штате Калифорния — 4300, в Техасе — 1929.

На сегодняшний день в мире выявлено более 57 тыс. случаев инфицирования. В России, сообщает CDC, всего один, хотя 8 сентября стало известно о ещё одном пациенте.

