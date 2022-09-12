«Ввел неустановленное вещество». В Петербурге суд арестовал обвиняемого в изнасиловании студентки

Приморский районный суд вынес постановление о заключении под стражу Магомеда Мирзаева, обвиняемого в изнасиловании. Об этом 12 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, уточняя, что процесс проходил в закрытом режиме.



Следствие считает, что 9 сентября Мирзаев внутримышечно ввел потерпевшей 21-летней студентке из Белоруссии неустановленное вещество, в результате которого девушка не могла сопротивляться. Используя свое физическое превосходство мужчина якобы надругался над своей жертвой. Вину обвиняемый не признал, от дачи показаний отказался.

