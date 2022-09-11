Бастрыкин заинтересовался изнасилованием в Юнтолово. Ему представят доклад

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела об изнасиловании молодой девушки в Приморском районе Петербурга.
Глава СК РФ потребовал оперативно установить все обстоятельства, причины и условия произошедшего и доложить ему подробности. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета, сообщили 11 сентября в пресс-службе ведомства.
«Фонтанка» писала, что два дня назад в Юнтолово изнасиловали и обокрали 21-летнюю студентку из Белоруссии. Подозреваемый уже задержан. Он является сожителем сестры потерпевшей.