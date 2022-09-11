Студентку из Белоруссии изнасиловали и обокрали в Петербурге. Подозреваемого догнали через семь километров

Второкурсница петербургского вуза стала жертвой насильника в собственной квартире в Приморском районе Петербурга. Её навестил поклонник двоюродной сестры, эротические эксперименты которого уже доводили до суда. Полицию в юнтоловскую высотку накануне около полуночи вызвала жительница Петербурга, заявившая о нападении насильника на двоюродную сестру, стало известно «Фонтанке» 11 сентября. Имя предполагаемого преступника секретом не было для обеих. Вечером пятницы 21-летняя студентка из Белоруссии принимала гостя — сожителя своей сестры 32 лет.

Встреча, со слов второкурсницы, интима не предполагала, но у мужчины оказались другие планы. Уходя из квартиры, гость воспользовался и её телефоном, переведя через мобильное приложение 4 тысячи рублей. К утру подозреваемого задержали. Он ехал на «Ладе Гранте» и был остановлен ДПС и сотрудниками уголовного розыска примерно в семи километрах от дома девушки, на проспекте Испытателей, 3. Мужчина живёт в Мурино, официально не трудоустроен и имеет богатую историю общения с правоохранительными органами в Дагестане. Его привлекали за вымогательства, грабежи, понуждение к действиям сексуального характера. В 2014 году суд отправлял его в колонию за насильственные действия сексуального характера группой лиц.