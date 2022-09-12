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    Финляндия не может найти законных оснований перекрыть россиянам «шенген»

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    Финляндия продолжает выдавать туристические визы россиянам, потому что не может найти правовых оснований для остановки этого процесса, заявил руководитель консульского департамента МИД страны Юсси Таннер.

    Как рассказал Таннер изданию Iltalehti 12 сентября, полная приостановка выдачи виз или прекращение действия всех туристических виз — «это меры, для которых мы не можем найти законного основания», потому что «глубоко в основе системы и верховенства права лежит то, что ситуация каждого заявителя рассматривается индивидуально».

    При этом он отметил, что из-за отмены упрощенного визового режима россияне теперь оформляют визы так же, как, например, граждане Узбекистана или Монголии. То есть не пользуются никакими преимуществами.

    Одновременно Финляндия «существенно ограничила» выдачу мультивиз россиянам и ужесточила процедуру получения.

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