«113 лет на всех». В Петербурге огласили приговор «ювелирной банде»

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор членам «золотой» банды, которая несколько лет обносила ювелирные магазины в ряде областей. Все они получили сроки в колонии строгого режима.



Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга Поделиться Поделиться





О подробностях приговора 12 сентября сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Евгений Киселев, которого следствие сочло одним из лидеров группы, получил 14,5 лет и штраф в 200 тысяч рублей, Артем Тимофеев и Алексей Переверзев — по 11,5 лет, Владимир Макаров — 12,5 лет, Константин Васильев — 12 лет, Николай Шульгин — 10 лет и два месяца, Дмитрий Павленко — 10 лет и 10 месяцев, Петр Бабушкин — 13,5 лет и штраф в 200 тысяч рублей, Закир Асадуллаев — 8,5 лет, а Юрий Григоренков — 8 лет и два месяца, был взят под стражу в зале суда.



По данным пресс-службы, с фигурантов также взыскали 51,4 млн рублей. «Взыскание обращено на «Мерседес» Павленко, «ВАЗ» Асадуллаева, «Вольво» Васильева, «Киа» Григоренкова, «Мазду» Тимофеева», — добавили там.

Всего банда похитила украшений на сумму более 118 миллионов рублей. Рекордное ограбление было совершено в магазине в городе Боровичи в Новгородской области — преступники вынесли товара на 20 миллионов рублей. Следствие установило, что преступники брали на «дело» пистолеты, бейсболки, очки, перчатки, накладные парики и усы, а также букеты цветов для отвлечения внимания и сокрытия оружия.

Согласно материалам дела, банда с 2011 по 2017 год совершила полтора десятка нападений на ювелирные магазины в Петербурге, Смоленской, Тверской, Новгородской, Ленинградской, Московской и Вологодской областях. Двое организаторов уже осуждены: Андрей Минин признал вину в горсуде и получил семь лет особого режима, а Геннадию Шентуеву столько же дали в Смоленском областном суде.

