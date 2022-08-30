    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 10

    3 м/с, с-в

    760мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd60.37eur60.58
    Платная парковка растетСмольный посчитал зарплатуКак спасти от финнов евроОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    В Петербурге прокурор запросил 126 лет колонии для ювелирной банды, не заслуживающей снисхождения

    1819
    2 комментария

    Серию разбойных нападений в Петербурге и шести областях гособвинение оценило в 126 лет колонии на десятерых. За шесть лет путешествий по стране и ювелирным магазинам налётчики «заработали» более сотни миллионов рублей.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 30 августа в городском суде запрошенные прокуратурой сроки услышали десять фигурантов уголовного дела, в том числе Евгений Киселёв — ему следствие отводит ведущую роль в преступлениях.

    Объединённая пресс-служба судов Петербурга

    Киселёв с учётом позиции гособвинителя рискует отправиться в колонию строго режима на 16 лет и со штрафом в 200 тысяч рублей. Для остальных просят от 9 до 14 лет строго режима.

    Фигурантов, в зависимости от роли, обвиняют в бандитизме и разбоях. Присяжные признали всех виновными и в основном не заслуживающими снисхождения.

    Согласно материалам, банда Минина, Киселёва и Шентуева с 2011 по 2017 год совершила полтора десятка нападений на ювелирные магазины в Петербурге, Смоленской, Тверской, Новгородской, Ленинградской, Московской и Вологодской областях. Размер похищенного оценивается в 120 млн рублей, куш сорвали в Боровичах — там магазин потерял более 20 млн рублей.

    Двое организаторов осуждены. Минин признал вину в горсуде и получил 7 лет особого режима. Шентуеву аналогичный срок назначил Смоленский областной суд.

    В показаниях они рассказали, что состав участников подбирали под каждое нападение. Магазины предварительно изучали, рисовали планы витрин, определяли количество украшений, дальше работали чётко и быстро — на налёт отводились 1,5–2 минуты. Предоставленное МВД России видео свидетельствует не только о слаженности преступников, но и их алчности. Витрины, как правило, опустошали подчистую. Золото сбывали, деньги делили поровну между собой.

    При разбоях использовали муляж гранаты и пистолет с единственным патроном, чтобы при необходимости стрелять в воздух. Оружие, как рассказал один из свидетелей, прятали под букетами цветов.

    «Пистолет был потерян в Вязьме при совершении очередного преступления. На патроне нашли ДНК», — уточнили в пресс-службе.

    Дело в горсуде слушается с осени 2019 года. В Петербург больше сотни томов передали из Смоленска, знакомство с материалами вышло запоминающимся.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close