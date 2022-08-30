В Петербурге прокурор запросил 126 лет колонии для ювелирной банды, не заслуживающей снисхождения

Серию разбойных нападений в Петербурге и шести областях гособвинение оценило в 126 лет колонии на десятерых. За шесть лет путешествий по стране и ювелирным магазинам налётчики «заработали» более сотни миллионов рублей.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 30 августа в городском суде запрошенные прокуратурой сроки услышали десять фигурантов уголовного дела, в том числе Евгений Киселёв — ему следствие отводит ведущую роль в преступлениях.

Объединённая пресс-служба судов Петербурга

Киселёв с учётом позиции гособвинителя рискует отправиться в колонию строго режима на 16 лет и со штрафом в 200 тысяч рублей. Для остальных просят от 9 до 14 лет строго режима.

Фигурантов, в зависимости от роли, обвиняют в бандитизме и разбоях. Присяжные признали всех виновными и в основном не заслуживающими снисхождения. Согласно материалам, банда Минина, Киселёва и Шентуева с 2011 по 2017 год совершила полтора десятка нападений на ювелирные магазины в Петербурге, Смоленской, Тверской, Новгородской, Ленинградской, Московской и Вологодской областях. Размер похищенного оценивается в 120 млн рублей, куш сорвали в Боровичах — там магазин потерял более 20 млн рублей.

Двое организаторов осуждены. Минин признал вину в горсуде и получил 7 лет особого режима. Шентуеву аналогичный срок назначил Смоленский областной суд. В показаниях они рассказали, что состав участников подбирали под каждое нападение. Магазины предварительно изучали, рисовали планы витрин, определяли количество украшений, дальше работали чётко и быстро — на налёт отводились 1,5–2 минуты. Предоставленное МВД России видео свидетельствует не только о слаженности преступников, но и их алчности. Витрины, как правило, опустошали подчистую. Золото сбывали, деньги делили поровну между собой.