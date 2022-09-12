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    «Что-то взлетело с грохотом». Очевидцы рассказали о месте, откуда ростовчане слышали «громкий взрыв»

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    Источник громкого звука, переполошивший всю Ростовскую область, мог находиться рядом с селом Чалтырь. Об этом вечером 12 сентября сообщает 161.RU.

    Местные жители поведали журналистам две версии произошедшего. Одни заявили, что «что-то с грохотом взлетело» из-за расположенного рядом хутора Веселый. Другие локализовали место там же, но рассказали о том, что «что-то упало за лесополосой».

    «Мы слышали очень громкий хлопок. Прилетело что-то или нет — сказать не могу. Слухов никаких пока не слышал. Хлопок был слышен отчетливо, очень громкий. Тучи. След не виден был», — рассказал изданию глава администрации Мясниковского района Андрей Торпуджиян.

    Ранее жители нескольких городов Ростовской области рассказали о резком и очень громком хлопке, который разнесся по региону. Звук был такой силы, что в домах дрожали стекла, а в машинах срабатывала сигнализация.

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