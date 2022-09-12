    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 16

    1 м/с, вос

    763мм

    46%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.47eur60.86
    Пик смертности в РоссииКак прошел крестный ходАвтопром в простоеОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    «Окна задрожали». Ростовчане рассказывают о «громком взрыве»

    2283
    3 комментария

    Громкий звук, похожий на взрыв, слышали жители городов Ростовской области. Об этом днем 12 сентября сообщает портал 161.RU.

    По данным издания, это произошло около 15:15. Хлопок был слышен в ряде районов Ростова-на-Дону, городах Таганроге, Азове, Ейске, Новошахтинске, Шахтах, Новочеркасске, Аксае.

    «Задрожали стекла, сработали автосигнализации. Звук слышали на Ростовском море, Сельмаше, Вавилова, Западном, Горизонте — во всех частях города одномоментно», – рассказала местная жительница в городском паблике.

    Автор: Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону / «ВКонтакте»

    Другие очевидцы рассказывают о том, что отдельных местах задрожали заборы и сработали сигнализации у автомобилей.

    В региональном ГУ МЧС сообщили, что в ведомство не поступало сигналов о взрывах или ЧС.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ5
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close