«Окна задрожали». Ростовчане рассказывают о «громком взрыве»

«Задрожали стекла, сработали автосигнализации. Звук слышали на Ростовском море, Сельмаше, Вавилова, Западном, Горизонте — во всех частях города одномоментно», – рассказала местная жительница в городском паблике.

По данным издания, это произошло около 15:15. Хлопок был слышен в ряде районов Ростова-на-Дону, городах Таганроге, Азове, Ейске, Новошахтинске, Шахтах, Новочеркасске, Аксае.

Громкий звук, похожий на взрыв, слышали жители городов Ростовской области. Об этом днем 12 сентября сообщает портал 161.RU .

Другие очевидцы рассказывают о том, что отдельных местах задрожали заборы и сработали сигнализации у автомобилей.



В региональном ГУ МЧС сообщили, что в ведомство не поступало сигналов о взрывах или ЧС.

