Нерезиденты с 12 сентября смогут совершать сделки на рынке российских акций на Мосбирже

Московская биржа с 12 сентября предоставила возможность совершать операции на рынке акций клиентам из недружественных стран и тем, кто находится под контролем российских юридических или физических лиц, сообщается в пресс-релизе. На этом фоне индекс биржи вырос на 1,5%.
Клиенты-нерезиденты, которые связаны с недружественными государствами, но не относятся к иностранным кредиторам, смогут совершать операции с акциями. Также такие клиенты смогут совершать сделки репо/репо с ЦК (финансовые сделки, в рамках которых каждая из сторон заключает две встречные сделки купли-продажи ценных бумаг. — Прим. ред.). Клиентов-нерезидентов коснутся и особенности исполнения поставочных фьючерсных контрактов на ценные бумаги.
При этом в число доступных для сделок нерезидентов не входят акции стратегических предприятий России и их дочек, пользователей недр, российских банков и ТЭК. Однако в них входят 53 обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов, среди которых «Роснефть», «Газпром», «Россети», «Аэрофлот», «Алроса», «Транснефть» и ВТБ.
8 августа Мосбиржа открыла доступ для нерезидентов из дружественных стран на срочный рынок, а банки, брокеры и управляющие компании начали регистрировать клиентов-нерезидентов на Мосбирже. «Для предоставления доступа клиентам участники обязаны провести идентификацию клиентов и их контролирующих лиц, а также предоставить дополнительные сведения о клиентах при их регистрации или внесении изменений в данные, представленные при регистрации», — говорится в сообщении.
Отметим, что ранее, 8 сентября, в ЦБ обсуждали идею компенсации замороженных из-за санкций активов россиян за счет средств нерезидентов.