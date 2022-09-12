Нерезиденты с 12 сентября смогут совершать сделки на рынке российских акций на Мосбирже

Московская биржа с 12 сентября предоставила возможность совершать операции на рынке акций клиентам из недружественных стран и тем, кто находится под контролем российских юридических или физических лиц, сообщается в пресс-релизе. На этом фоне индекс биржи вырос на 1,5%.



Клиенты-нерезиденты, которые связаны с недружественными государствами, но не относятся к иностранным кредиторам, смогут совершать операции с акциями. Также такие клиенты смогут совершать сделки репо/репо с ЦК (финансовые сделки, в рамках которых каждая из сторон заключает две встречные сделки купли-продажи ценных бумаг. — Прим. ред.). Клиентов-нерезидентов коснутся и особенности исполнения поставочных фьючерсных контрактов на ценные бумаги.

