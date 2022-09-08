ЦБ обсуждает идею компенсации замороженных из-за санкций активов россиян за счет средств нерезидентов

Банк России рассматривает возможность создания механизма компенсации замороженных из-за санкций активов россиян за счет прибыли от замороженных средств нерезидентов в РФ. Об этом 8 сентября на Московском финансовом форуме-2022 заявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

ЦБ обсуждал идею с представителями российских банков. Она может быть реализована в виде компенсационного фонда на базе Агентства по страхованию вкладов (АСВ).



По мнению Набиуллиной, доверие инвесторов, которые за последнее время столкнулись со множеством трудностей, критически важно, и власти нужно сделать все, чтобы его вернуть.



«Я говорю слово «вернуть», потому что, да, доверие пострадало: в результате санкций, когда у людей оказались замороженными активы, в результате того, что мы закрыли во многом информацию финансовую, — инвесторы часто не могут ориентироваться сейчас, куда вкладывать, потому что эта информация закрыта, — предсказуемость дивидендной политики крупнейших наших эмитентов — это очень важные элементы для того, чтобы инвесторы, наши граждане, бизнес финансировали, структурную перестройку экономики», — пояснила глава ЦБ.

