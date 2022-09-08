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    ЦБ обсуждает идею компенсации замороженных из-за санкций активов россиян за счет средств нерезидентов

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    Банк России рассматривает возможность создания механизма компенсации замороженных из-за санкций активов россиян за счет прибыли от замороженных средств нерезидентов в РФ. Об этом 8 сентября на Московском финансовом форуме-2022 заявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

    ЦБ обсуждал идею с представителями российских банков. Она может быть реализована в виде компенсационного фонда на базе Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

    По мнению Набиуллиной, доверие инвесторов, которые за последнее время столкнулись со множеством трудностей, критически важно, и власти нужно сделать все, чтобы его вернуть.

    «Я говорю слово «вернуть», потому что, да, доверие пострадало: в результате санкций, когда у людей оказались замороженными активы, в результате того, что мы закрыли во многом информацию финансовую, — инвесторы часто не могут ориентироваться сейчас, куда вкладывать, потому что эта информация закрыта, — предсказуемость дивидендной политики крупнейших наших эмитентов — это очень важные элементы для того, чтобы инвесторы, наши граждане, бизнес финансировали, структурную перестройку экономики», — пояснила глава ЦБ.

    Чтобы вернуть их доверие, нужно придумать механизмы, которые смягчат проблему замороженных активов.

    «У наших людей, который вложились в финансовые рынки, большая часть активов заморожена. И мы сейчас обсуждаем идею, в том числе, создания такого фонда компенсаций, возможно, на базе АСВ, чтобы доходами со средств нерезидентов, которые мы со своей стороны заморозили, можно было бы компенсировать, например, для массовых инвесторов вот эту часть», — добавила глава ЦБ.

    Как ранее отмечали представители ЦБ, на иностранных счетах заморожены активы более 5 млн россиян.

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