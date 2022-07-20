В ЦБ подсчитали заблокированные из-за санкций активы обычных россиян

По данным Банка России, более 5 миллионов россиян имеют на своих счетах заблокированные активы. Об этом 20 июля сообщил зампред Центробанка Филипп Габуния.



«Более 5 млн человек имеют на своих счетах какие-то заблокированные активы. Здесь важно пояснить, что в эту цифру входят не только инвесторы, которые работают через брокерский счет, но и клиенты паевых инвестиционных фондов, поэтому нельзя говорить, что у 5 миллионов человек заблокированы все активы, которые у них были», — подчеркнул он. У кого-то заблокирована меньшая часть активов, у кого-то — большая.