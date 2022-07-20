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    В ЦБ подсчитали заблокированные из-за санкций активы обычных россиян

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    7 комментариев

    По данным Банка России, более 5 миллионов россиян имеют на своих счетах заблокированные активы. Об этом 20 июля сообщил зампред Центробанка Филипп Габуния.

    «Более 5 млн человек имеют на своих счетах какие-то заблокированные активы. Здесь важно пояснить, что в эту цифру входят не только инвесторы, которые работают через брокерский счет, но и клиенты паевых инвестиционных фондов, поэтому нельзя говорить, что у 5 миллионов человек заблокированы все активы, которые у них были», — подчеркнул он. У кого-то заблокирована меньшая часть активов, у кого-то — большая.

    Габуния отметил, что раньше обычные инвесторы, которые не находятся под санкциями, не подвергались такому риску.

    Только в виде иностранных акций заблокированы активы россиян на сумму примерно 320 млрд рублей по курсу на 1 июня.

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    Комментарии 7

    Заливщик голосовых планок20 Июл 2022 в 13:38
    Это ЦБ про валютные депозиты?
    +0-0
    TigerOld20 Июл 2022 в 13:37
    Отлично, написали, хоть число Избирателей, тьфу инвесторов: 5 миллионов человек, подтвердили. А где хоть одно слово о том, что ЦБ предпринимает, чтобы эти средства граждан РФ, не находящихся под санкциями, разморозить ? Вот тут же на Фонтанке, сколько раз писали, что уже 30 богатых толстопузов, в судах ЕС снимают с себя санкции, у них есть деньги на адвокатов для этого, а ЦБ , который должен стоять на защите граждан – он что-нибудь предпринимает ? Или данная ситуация просто в копилку к истории 90х с заморозкой вкладов в Сбербанке пойдет ? Типа «не жили бохато и не привыкайте», в очередной раз «подоили», понятно что сейчас блок извне прилетел, но так и не видно НИЧЕГО, что ЦБ против этого делал бы, опять таки – «буржуи-олигархи» с себя санкции снимают, а эти 5 миллионов россиян под санкциями даже и не находились, за них оттудаваемся.
    +0-0
    Alex00020 Июл 2022 в 13:10
    Да. Самый надёжный банк в этой стране - трёхлитровый.
    +0-0
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