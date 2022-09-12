Вспышка и пламя. Московская прокуратура показала начало пожара, который сделал хоррор-квест еще страшнее

Возгорание газового баллона, в результате которого пострадали участники московского хоррор-квеста, попал на видео. Ролик 12 сентября публикует пресс-служба столичной прокуратуры.
Видно, что игроки заперты в клетке, а рядом ходит аниматор с баллоном в руках. Затем следует яркая вспышка, из баллона вырывается пламя, а мужчина направляет его под потолок клетки.
По предварительным данным, из-за возгорания в помещении на Новохохловской улице пострадали трое 15-летних подростков и двое сотрудников квеста. Два подростка попали в больницу с ожогами. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).