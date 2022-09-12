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    Вспышка и пламя. Московская прокуратура показала начало пожара, который сделал хоррор-квест еще страшнее

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    Возгорание газового баллона, в результате которого пострадали участники московского хоррор-квеста, попал на видео. Ролик 12 сентября публикует пресс-служба столичной прокуратуры.

    Видно, что игроки заперты в клетке, а рядом ходит аниматор с баллоном в руках. Затем следует яркая вспышка, из баллона вырывается пламя, а мужчина направляет его под потолок клетки.

    Официальный канал прокуратуры г. Москвы

    По предварительным данным, из-за возгорания в помещении на Новохохловской улице пострадали трое 15-летних подростков и двое сотрудников квеста. Два подростка попали в больницу с ожогами. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

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