«Экономический блицкриг не сработал»: новости вокруг спецоперации за 12 сентября

Спецоперация на Украине длится уже 201 день Фото: Дарья Пона / 74.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 12 сентября.

Путин: наша экономика выходит на траекторию роста

Российский президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что российская экономика постепенно стабилизируется и выходит на траекторию роста. Об этом, по данным главы государства, говорит динамика ключевых экономических показателей. Также президент отметил, что предприятия возвращаются к нормальному ритму работы.



Кроме того, Владимир Путин объявил, что, хотя РФ и сталкивается с финансово-технологической агрессией, экономический «блицкриг» ряда стран против России не сработал. И сообщил, что «на нас идет известный и неизбежный процесс дедолларизации».

Когда состоятся переговоры Путина с Зеленским?

На традиционной понедельничной пресс-конференции пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что перспективы переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского нет — «предпосылки для такого общения отсутствуют».



В ответ на вопрос о том, как глава государства отреагировал на «перегруппировку сил и средств на Украине», Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин круглосуточно находится на связи с министром обороны и другими военачальниками, «любые действия, которые делают военные в ходе специальной военной операции, докладываются верховному главнокомандующему».

Речи об отводе российских войск с территории Запорожской АЭС, по словам Пескова, не идет, а Россия «будет добиваться выполнения всех целей специальной военной операции».



МАГАТЭ начало консультации с Москвой и Киевом

Глава МАГАТЭ заявил, что начал консультации с Москвой и Киевом о создании охранной зоны ядерной и физической безопасности вокруг Запорожской АЭС. Защитная зона, как подчеркнул Рафаэль Гросси, должна быть создана в результате соглашения между Украиной и Россией.

Эксперты МАГАТЭ прибыли на ЗАЭС 1 сентября. Их визит проходил на фоне обстрелов станции и растущих опасений по поводу потенциальной ядерной аварии. По итогам визита на ЗАЭС миссия МАГАТЭ подтвердила факт повреждения инфраструктуры у станции и выступила за полное прекращение обстрелов.



9 сентября в связи с критической ситуацией в электроснабжении станции Гросси призвал к немедленному прекращению всех обстрелов в районе ЗАЭС. По его словам, в результате обстрелов разрушена энергетическая инфраструктура питающая Энергодар, в котором проживают операторы АЭС и их семьи.

11 сентября, во время телефонных переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Владимир Путин обратил внимание на необходимость воздействовать на Киев, чтобы обстрелы электростанции прекратились. В Елисейском дворце заявили, что в ближайшие дни Макрон планирует провести еще одни переговоры с президентом РФ и обсудить ситуацию на ЗАЭС.



На данный момент на электростанции остановлены все энергоблоки.

Nissan не запустит завод в Петербурге до конца года

Петербургский завод Nissan продлил приостановку работы своего завода в Санкт-Петербурге до конца 2022 года. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании, «сотрудники предприятия были проинформированы». Предприятие остановило работу в марте 2022 года из-за проблем с поставками комплектующих. До этого руководство допускало, что конвейер могут не запустить до весны 2023 года. Кроме того, по данным «Фонтанки» автозаводы Hyundai и Toyota также остаются в простое: Hyundai — до конца сентября, Toyota — до декабря 2022 года.



Получить шенгенские визы стало дольше и сложнее

С 12 сентября перестал действовать упрощенный визовый режим между Россией и Евросоюзом. Соответствующее решение Еврокомитет утвердил еще 6 сентября, и с сегодняшнего дня оно вступило в силу. Теперь визовый сбор вырос с 35 до 80 евро, время обработки заявлений увеличилось до 15 дней (в некоторых случаях — до 45), а срок выдачи — до полугода. Кроме того, чтобы получить шенген, нужно будет предоставить больше документов, а многократные визы не будут выдавать вовсе — только однократные и строго под даты поездки.



Страны ЕС также смогут по своему желанию выдавать визы на посещение одной страны без права доступа в остальное шенгенское пространство. Уже выданные визы продолжают действовать, хотя Еврокомиссия рекомендует аннулировать их «в случае угрозы безопасности». Приоритет при выдаче виз будут отдавать членам семей граждан Евросоюза, журналистам, диссидентам, представителям гражданского общества, студентам и научным работникам. Туристов будут записывать в последнюю очередь.

