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    Боевые действия на Украине

    Жителей Белгородской области спросят, знают ли они, куда бежать в случае обстрелов

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    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил подчиненным подготовить отчет о том, возможно ли использовать подвалы в многоквартирных домах как укрытия в случае обстрела. Нужно опросить местных жителей — знают ли они, где лежат ключи и как попасть в подвал.

    «Я давал два месяца назад поручения в части изготовления дополнительных ключей и размещения информации на информационных стендах каждого подъезда о том, в какой квартире находится ключ от подвала с целью использования подвалов и других помещений, которые являются собственностью многоквартирных домов, в качестве укрытий», — цитирует Гладкова «Коммерсантъ» 12 сентября.

    Отчета все еще нет — теперь его предстоит подготовить за неделю.

    Ранее в понедельник Гладков заявил, что над Белгородским районом сработала система ПВО. Осколки повредили легковую машину и крышу дома. Приграничные с Украиной поселки в регионе регулярно подвергаются обстрелам, есть погибшие.

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