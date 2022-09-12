Жителей Белгородской области спросят, знают ли они, куда бежать в случае обстрелов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил подчиненным подготовить отчет о том, возможно ли использовать подвалы в многоквартирных домах как укрытия в случае обстрела. Нужно опросить местных жителей — знают ли они, где лежат ключи и как попасть в подвал.



«Я давал два месяца назад поручения в части изготовления дополнительных ключей и размещения информации на информационных стендах каждого подъезда о том, в какой квартире находится ключ от подвала с целью использования подвалов и других помещений, которые являются собственностью многоквартирных домов, в качестве укрытий», — цитирует Гладкова «Коммерсантъ» 12 сентября.

