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    Каменноостровский и Профессора Попова ограничат на два года

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    Новые перекрытия и ограничения движения из-за различных работ с 14 сентября вступят в силу в семи районах Петербурга. В том числе, водителей потеснят на Каменноостровском проспекте, Шпалерной и Яхтенной улицах и в «карманах» проспекта Тореза, сообщает 12 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

    В центре Петербурга будут прокладывать электрокабель на участке Воскресенской набережной от проспекта Чернышевского до Водопроводного переулка, Шпалерной улице и проспекте Чернышевского. В связи с этим с 14 по 18 сентября ограничат проезд по Шпалерной от Потемкинской улицы до проспекта Чернышевского, а до 22 сентября — по проспекту Чернышевского у Шпалерной улицы.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    На Петроградской стороне разместят пешеходную галерею по улице Профессора Попова и набережной реки Карповки. Из-за этого до 13 октября 2024 года будет ограничено движение по Каменноостровскому проспекту от набережной реки Карповки до улицы Профессора Попова и по улице Профессора Попова от Каменноостровского проспекта до улицы Уфимского.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    А во Фрунзенском районе водителей на год потеснит временное ограждение. С 14 сентября 2022 года по 11 октября 2023 года будет ограничен проезд у дома 251 по Лиговскому проспекту от Прилукской улицы до Расстанной улицы.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Продолжающийся ремонт Приморского шоссе на два дня перекроет Яхтенную улицу. 14 и 17 сентября для проезда будет закрыт участок Яхтенной у Приморского шоссе.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    До 3 октября ограничат движение по боковым проездам проспекта Тореза от Рашетовой улицы до Манчестерской улицы. Там будут прокладывать электрокабель.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    С 14 по 17 сентября из-за реконструкции инженерных сетей закроют движение у дома 1 по Михайловскому переулку от улицы Щвецова до Балтийской улицы. Объехать перекрытие можно будет по улице Маршала Говорова, Балтийской улице и улице Швецова.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В Пушкине до 27 сентября ограничат движение у дома 8 по Детскосельскому бульвару. Там строят въезд-выезд.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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