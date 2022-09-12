Каменноостровский и Профессора Попова ограничат на два года

Новые перекрытия и ограничения движения из-за различных работ с 14 сентября вступят в силу в семи районах Петербурга. В том числе, водителей потеснят на Каменноостровском проспекте, Шпалерной и Яхтенной улицах и в «карманах» проспекта Тореза, сообщает 12 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
В центре Петербурга будут прокладывать электрокабель на участке Воскресенской набережной от проспекта Чернышевского до Водопроводного переулка, Шпалерной улице и проспекте Чернышевского. В связи с этим с 14 по 18 сентября ограничат проезд по Шпалерной от Потемкинской улицы до проспекта Чернышевского, а до 22 сентября — по проспекту Чернышевского у Шпалерной улицы.
На Петроградской стороне разместят пешеходную галерею по улице Профессора Попова и набережной реки Карповки. Из-за этого до 13 октября 2024 года будет ограничено движение по Каменноостровскому проспекту от набережной реки Карповки до улицы Профессора Попова и по улице Профессора Попова от Каменноостровского проспекта до улицы Уфимского.
А во Фрунзенском районе водителей на год потеснит временное ограждение. С 14 сентября 2022 года по 11 октября 2023 года будет ограничен проезд у дома 251 по Лиговскому проспекту от Прилукской улицы до Расстанной улицы.
Продолжающийся ремонт Приморского шоссе на два дня перекроет Яхтенную улицу. 14 и 17 сентября для проезда будет закрыт участок Яхтенной у Приморского шоссе.
До 3 октября ограничат движение по боковым проездам проспекта Тореза от Рашетовой улицы до Манчестерской улицы. Там будут прокладывать электрокабель.
С 14 по 17 сентября из-за реконструкции инженерных сетей закроют движение у дома 1 по Михайловскому переулку от улицы Щвецова до Балтийской улицы. Объехать перекрытие можно будет по улице Маршала Говорова, Балтийской улице и улице Швецова.
В Пушкине до 27 сентября ограничат движение у дома 8 по Детскосельскому бульвару. Там строят въезд-выезд.