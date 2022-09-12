Каменноостровский и Профессора Попова ограничат на два года

Новые перекрытия и ограничения движения из-за различных работ с 14 сентября вступят в силу в семи районах Петербурга. В том числе, водителей потеснят на Каменноостровском проспекте, Шпалерной и Яхтенной улицах и в «карманах» проспекта Тореза, сообщает 12 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.



В центре Петербурга будут прокладывать электрокабель на участке Воскресенской набережной от проспекта Чернышевского до Водопроводного переулка, Шпалерной улице и проспекте Чернышевского. В связи с этим с 14 по 18 сентября ограничат проезд по Шпалерной от Потемкинской улицы до проспекта Чернышевского, а до 22 сентября — по проспекту Чернышевского у Шпалерной улицы.