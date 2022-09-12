Людская река. По Невскому с крестным ходом прошли десятки тысяч человек

Участие в первом постковидном крестном ходе в честь Дня перенесения мощей князя Александра Невского в Петербурге приняли 30 тысяч человек. Такую цифру привел 12 сентября в своем телеграм-канале вице-губернатор Борис Пиотровский, который и сам прошелся вместе с верующими.
По его словам, молитвенное шествие от Казанского собора до площади Александра Невского стало «поистине долгожданным событием», ведь из-за коронавирусных ограничений его не проводили два года.
«Фонтанка» тоже не осталась в стороне и вела репортаж из гущи событий на перекрытом Невском проспекте. Духовенство молилось о своём руководстве, российских властях и воинстве и упоминало о сложных временах. Отдельным внезапным мирским событием стала свадьба: молодожены вышли на балкон одного из домов и приветствовали процессию, а колонна в ответ им хлопала и кричала «горько!». Завершился крестный ход около 13 часов дня. Подробнее читайте и смотрите здесь.