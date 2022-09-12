Людская река. По Невскому с крестным ходом прошли десятки тысяч человек

Участие в первом постковидном крестном ходе в честь Дня перенесения мощей князя Александра Невского в Петербурге приняли 30 тысяч человек. Такую цифру привел 12 сентября в своем телеграм-канале вице-губернатор Борис Пиотровский, который и сам прошелся вместе с верующими.



По его словам, молитвенное шествие от Казанского собора до площади Александра Невского стало «поистине долгожданным событием», ведь из-за коронавирусных ограничений его не проводили два года.

