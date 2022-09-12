Греет горбы и уши. В Ленинградском зоопарке показали, как питомица провожает бабье лето

Верблюдица Фатима из Ленинградского зоопарка наслаждается бабьим летом, пока оно не закончилось. Уже в среду в Петербург придут дожди и порывистый ветер.
Питомицу, подставившую свои горбы, бочка и ушки под яркое солнце, запечатлели на видео сотрудники зверинца. Кадры появилась 12 сентября в его Telegram-канале.
«Посмотрите на красавицу Фатиму и прочувствуйте атмосферу нашего осеннего зоопарка. <...> Отличное время для прогулок по нашей парковой территории», — рассказали там.
«Фонтанка» писала, что на текущей неделе в Петербурге полностью поменяется погода. С середины недели обширный циклон займет место антициклона. Температура воздуха в начале недели — до 16–18 градусов тепла, а с середины недели — до 12–15 градусов.