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    Греет горбы и уши. В Ленинградском зоопарке показали, как питомица провожает бабье лето

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    Ленинградский зоопарк

    Верблюдица Фатима из Ленинградского зоопарка наслаждается бабьим летом, пока оно не закончилось. Уже в среду в Петербург придут дожди и порывистый ветер.

    Питомицу, подставившую свои горбы, бочка и ушки под яркое солнце, запечатлели на видео сотрудники зверинца. Кадры появилась 12 сентября в его Telegram-канале.

    «Посмотрите на красавицу Фатиму и прочувствуйте атмосферу нашего осеннего зоопарка. <...> Отличное время для прогулок по нашей парковой территории», — рассказали там.

    «Фонтанка» писала, что на текущей неделе в Петербурге полностью поменяется погода. С середины недели обширный циклон займет место антициклона. Температура воздуха в начале недели — до 16–18 градусов тепла, а с середины недели — до 12–15 градусов.

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