Погода поменяется полностью. Главный синоптик Петербурга дал прогноз на неделю

В Санкт-Петербурге на этой неделе полностью поменяется погода — будет ветрено и дождливо. Об этом 12 сентября рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

«Характер погоды на этой неделе полностью поменяется. Вместо солнечной тихой погоды станет ветрено и дождливо. Но с изменениями погоды температура воздуха приблизится к норме, а в отдельные дни сможет даже немного ее превышать», — написал Колесов в своем Telegram-канале.

