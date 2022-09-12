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    Погода поменяется полностью. Главный синоптик Петербурга дал прогноз на неделю

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    В Санкт-Петербурге на этой неделе полностью поменяется погода — будет ветрено и дождливо. Об этом 12 сентября рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    «Характер погоды на этой неделе полностью поменяется. Вместо солнечной тихой погоды станет ветрено и дождливо. Но с изменениями погоды температура воздуха приблизится к норме, а в отдельные дни сможет даже немного ее превышать», — написал Колесов в своем Telegram-канале.

    С середины недели обширный циклон займет место антициклона. Он придет с Атлантики и будет определять погоду по всему Северо-Западу.

    Температура воздуха в Петербурге в начале недели до 16…18 градусов тепла. С середины недели — до 12…15 градусов тепла. Однако ночи станут теплыми — 8…10 градусов.

    Сейчас в Петербурге бабье лето в разгаре. Но ему осталось всего два-три дня.

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