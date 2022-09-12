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    Бабье лето в Петербурге в разгаре. Ловите, пока не закончилось

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    Новая неделя в Петербурге начинается тепло и солнечно. Такому бабьему лету осталось всего два-три дня.

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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 сентября ожидается переменная облачность, без осадков, утром местами слабый туман. Ветер юго-восточный, восточный слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 4–6 градусов, а в окрестностях до 0, днем повысится до 16–18. Атмосферное давление будет меняться мало.

    «Сегодня погоду в Северной столице продолжит формировать гребень антициклона. При переменной облачности в регионе вновь обойдется без дождей, что позволит солнечным лучам неплохо прогреть воздушные массы», — объясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

    В Ленобласти, по его словам, будет от 14 до 19 градусов. Атмосферное давление изменится мало и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

    Таких ясных дней, как сегодня, 12 сентября в городе за последние 57 лет было всего пять. Чаще всего в этот день паcмурно, от 7 до 17 градусов в течение суток. Самое холодное 12 сентября выдалось в 1964 году, плюс 2 градуса днём, а самое тёплое — в 1969 году, плюс 22, напоминает «Яндекс».

    Завтра погода изменится незначительно, а вот в среду, 14 сентября, по данным СЗ УГМС, придут кратковременные дожди с порывистым ветром.

    Фото: Дорожный инспектор

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