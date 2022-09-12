Суд в Петербурге признал виновным в убийстве отца расчленителя с набережной Смоленки

Василеостровский районный суд вынес приговор в отношении Алексея Генералова, которого обвиняли в убийстве отца. Тело он разрезал на части и утопил в Смоленке.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 12 сентября, трагедия произошла 13 ноября прошлого года в квартире на Новосмоленской набережной. По версии следствия, у отца и сына Генераловых произошел конфликт, в ходе которого младший выстрелил в родственника из охотничьего карабина. Пенсионер скончался на месте. Для того чтобы скрыть преступление, сын расчленил тело на четыре части, поместил их в мешки, вывез на тележке к Смоленке и выбросил в воду.

