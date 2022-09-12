Могли быть проблемы с сердцем. В бассейне во время тренировки погибла 12-летняя московская школьница

На Западе Москвы во время тренировки в бассейне утонула школьница. Причина смерти устанавливается, но в анамнезе 12-летней девочки были проблемы с сердцем. Об этом 12 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как пишет агентство, трагедия произошла утром во Дворце водного спорта «Фили». Школьница проплыла несколько метров, почувствовала себя плохо, добралась до бортика и потеряла сознание. Ее достали из воды и на скорой отправили в больницу. Однако ребенка спасти не удалось.
«По предварительным данным, девочка страдала от острой сердечно-сосудистой недостаточности», — рассказал источник.
Московские следователи начали проверку по факту случившегося, подтвердили РИА Новости в СК.