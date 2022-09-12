    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 14

    2 м/с, южн

    763мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.47eur60.86
    ТЕМА ДНЯ

    Из-за крестного хода закроют Невский проспект

    Выборы в ПетербургеПетербург запомнил королевуВ Европу на автобусеОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Могли быть проблемы с сердцем. В бассейне во время тренировки погибла 12-летняя московская школьница

    2037
    2 комментария

    На Западе Москвы во время тренировки в бассейне утонула школьница. Причина смерти устанавливается, но в анамнезе 12-летней девочки были проблемы с сердцем. Об этом 12 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Как пишет агентство, трагедия произошла утром во Дворце водного спорта «Фили». Школьница проплыла несколько метров, почувствовала себя плохо, добралась до бортика и потеряла сознание. Ее достали из воды и на скорой отправили в больницу. Однако ребенка спасти не удалось.

    «По предварительным данным, девочка страдала от острой сердечно-сосудистой недостаточности», — рассказал источник.

    Московские следователи начали проверку по факту случившегося, подтвердили РИА Новости в СК.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close