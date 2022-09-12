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    В Тарту приступили к перезахоронению останков советских солдат из парка Раади

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    В городе Тарту на востоке Эстонии начали работы по перезахоронению останков советских солдат в братской могиле в парке Раади и по переносу надгробного памятника в музей, пишут 12 сентября эстонские СМИ.

    Перед работами пробст Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии Антс Тооминг и священник Эстонской апостольской православной церкви Вадим Ребасе прочитали заупокойную молитву.

    Во вторник археологи Эстонского военного музея приступят к извлечению останков людей. Предполагается, что в братской могиле в Раади может быть около 250 захороненных. Однако директор музея Хеллар Лилле заявил, что точное число будет выявлено в ходе раскопок.

    «Практика раскопок воинских захоронений показала, что цифры советского периода о количестве захороненных людей не всегда верны», — заявил Лилле.

    В парке Раади похоронены приговорённые к смертной казни в Лемматси, а также красноармейцы, погибшие в боях в Тарту и окрестностях города. Останки переместят на кладбище. На время проведения работ полиция ограничила доступ к памятнику посторонних лиц. Кроме того, в организацию дорожного движения внесены изменения, установлены временные знаки. Однако ни одна улица в районе парка не будет закрыта.

    Напомним, в начале августа стало известно, что правительство Эстонии решило устранить советские памятники из публичного пространства. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас уточнила, что «время и порядок зависят от готовности и логистики местных властей», так как памятники принадлежат им.

    «Фонтанка» подробно писала о сносе танка-памятника Т-34 в приграничном городе Нарве, где более 90% населения — русскоговорящие жители. Многие из них выступили против демонтажа. 16 августа монумент убрали.

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