В Тарту приступили к перезахоронению останков советских солдат из парка Раади

В городе Тарту на востоке Эстонии начали работы по перезахоронению останков советских солдат в братской могиле в парке Раади и по переносу надгробного памятника в музей, пишут 12 сентября эстонские СМИ.



Перед работами пробст Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии Антс Тооминг и священник Эстонской апостольской православной церкви Вадим Ребасе прочитали заупокойную молитву.



Во вторник археологи Эстонского военного музея приступят к извлечению останков людей. Предполагается, что в братской могиле в Раади может быть около 250 захороненных. Однако директор музея Хеллар Лилле заявил, что точное число будет выявлено в ходе раскопок.

