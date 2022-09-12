Мотоциклист серьезно пострадал в столкновении с BMW на Северном проспекте

Утро 12 сентября петербургские водители встретили в нехарактерно плотных пробках. Самые крупные растянулись на 7–8 километров. Не обошлось и без серьезных ДТП: на севере города сильно пострадал мотоциклист.



На Северном проспекте, 13, у поворота на АЗС «Лукойл», столкнулись автомобиль BMW и мотоцикл с номером Приморского края, сообщают в группе «Мотосолидарность официальная страница». «По предварительной информации, водитель автомобиля BMW повернул со второго ряда, не убедившись в безопасности маневра», — пишут в мотосообществе. В результате мотоциклиста, по их данным, увезли в больницу в тяжелом состоянии.