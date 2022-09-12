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    Мотоциклист серьезно пострадал в столкновении с BMW на Северном проспекте

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    Утро 12 сентября петербургские водители встретили в нехарактерно плотных пробках. Самые крупные растянулись на 7–8 километров. Не обошлось и без серьезных ДТП: на севере города сильно пострадал мотоциклист.

    На Северном проспекте, 13, у поворота на АЗС «Лукойл», столкнулись автомобиль BMW и мотоцикл с номером Приморского края, сообщают в группе «Мотосолидарность официальная страница». «По предварительной информации, водитель автомобиля BMW повернул со второго ряда, не убедившись в безопасности маневра», — пишут в мотосообществе. В результате мотоциклиста, по их данным, увезли в больницу в тяжелом состоянии.

    Еще один байкер пострадал на Васильевском острове. Около 10 часов утра у дома 24 по 9-й линии В. О. столкнулись Toyota и мотоцикл, сообщают в группе «Мотосолидарность ДТП». Со слов участников мотосообщества, водитель автомобиля ехал в сторону Большого проспекта В. О. и перестроился влево в мотоциклиста. Байкера увезли на скорой с переломом ноги и растяжением руки, добавляет очевидица Наталья.

    В Новом Девяткино утром произошло ДТП с «перевертышем» — скорее курьезное, чем серьезное. Неподалеку от Северной ТЭЦ каршеринг, только выехав со штрафстоянки, улетел в кювет на повороте и лег на крышу, пишут в группе «Девяткино online».

    Дороги Петербурга утром понедельника оказались загружены на 6 баллов, что на 2 балла больше обычного. На дорожной ситуации сказалась подготовка к крестному ходу, для проведения которого в 10 часов утра перекрыли улицы в центре. Предсказуемо самыми загруженными улицами в утренний час пик стали Заневский проспект и проспект Косыгина в центр, там было 9 баллов. Чуть отстали традиционно пробочные проспект Культуры и Тихорецкий проспект в центр и Московское шоссе в обе стороны, там фиксировали 8 баллов. А вот на шоссе Революции и Рябовском шоссе к КАД было нехарактерно свободно: всего 4 балла вместо обычных шести.

    Самые крупные пробки утра были:

    • на внешнем кольце КАД — 8,2 км от Таллинского шоссе до Дачного проспекта;
    • на Мурманском шоссе и Народной улице — 8 км от АЗС до Володарского моста;
    • на Софийской улице — 7,7 км от улицы Труда до улицы Димитрова;
    • на Пулковском шоссе — 7,7 км от мемориального комплекса «Пулковский рубеж» до Дунайского проспекта;
    • на Витебском проспекте — 5,9 км от Петербургского шоссе до Пушкинской улицы.

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