Суд в Петербурге наказал мужчину, который устроил стрельбу по подросткам

Фрунзенский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении хулигана, стрелявшего в сторону подростков. За успешную попытку напугать школьников его наказали условным сроком. Об этом 12 сентября сообщает Объединённая пресс-служба судов города.
В июне прошлого года мужчина находился в квартире на Купчинской улице, 6/4. Будучи пьяным, он взял пневматическую винтовку, отправился к окну и не менее двух раз спустил курок в сторону ребят, гулявших на детской площадке. Одному из них он попал в ногу — мальчик почувствовал боль.
Свою вину петербуржец признал. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с таким же по длительности испытательным сроком.
«Фонтанка» писала, что в июне прошлого года в полицию Фрунзенского района обратился 15-летний житель Купчино. Школьник рассказал, что гулял с приятелями на детской площадке в сквере, когда на них из окна начал кричать взрослый мужчина, после чего из-за его плеча показался ещё один человек с винтовкой. Он начал стрелять в их сторону, и заявитель почувствовал боль в ноге. Впоследствии агрессор объяснил силовикам, что просто хотел напугать подростков.