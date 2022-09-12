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    Суд в Петербурге наказал мужчину, который устроил стрельбу по подросткам

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    Фрунзенский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении хулигана, стрелявшего в сторону подростков. За успешную попытку напугать школьников его наказали условным сроком. Об этом 12 сентября сообщает Объединённая пресс-служба судов города.

    В июне прошлого года мужчина находился в квартире на Купчинской улице, 6/4. Будучи пьяным, он взял пневматическую винтовку, отправился к окну и не менее двух раз спустил курок в сторону ребят, гулявших на детской площадке. Одному из них он попал в ногу — мальчик почувствовал боль.

    Свою вину петербуржец признал. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с таким же по длительности испытательным сроком.

    «Фонтанка» писала, что в июне прошлого года в полицию Фрунзенского района обратился 15-летний житель Купчино. Школьник рассказал, что гулял с приятелями на детской площадке в сквере, когда на них из окна начал кричать взрослый мужчина, после чего из-за его плеча показался ещё один человек с винтовкой. Он начал стрелять в их сторону, и заявитель почувствовал боль в ноге. Впоследствии агрессор объяснил силовикам, что просто хотел напугать подростков.

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