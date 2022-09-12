Суд в Петербурге наказал мужчину, который устроил стрельбу по подросткам

Фрунзенский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении хулигана, стрелявшего в сторону подростков. За успешную попытку напугать школьников его наказали условным сроком. Об этом 12 сентября сообщает Объединённая пресс-служба судов города.



В июне прошлого года мужчина находился в квартире на Купчинской улице, 6/4. Будучи пьяным, он взял пневматическую винтовку, отправился к окну и не менее двух раз спустил курок в сторону ребят, гулявших на детской площадке. Одному из них он попал в ногу — мальчик почувствовал боль.

