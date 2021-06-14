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Свадьба пела, гуляла и стреляла. На юге Петербурга новоиспеченный муж усмирял шумных подростков из винтовки

Молодожены попали в полицию после стрельбы из винтовки по группе подростков на юге Петербурга

15-летний житель Купчино обратился в полицию Фрунзенского района с сообщением о стрельбе в сквере у дома 6/4 по Купчинской улице.

Как стало известно «Фонтанке» 14 июня, звонок в полицию о стрельбе из окна по компании подростков поступил около шести вечера накануне. Семиклассник сообщил, что гулял с еще двумя мальчиками и двумя девочками на детской площадке в сквере, когда на них из окна стал кричать мужчина на вид лет 50–60. Затем из-за его плеча показался еще один мужчина, на вид лет 30–40 с винтовкой, который начал стрелять в их сторону. Подростки разбежались, а заявитель почувствовал боль в ноге и предположил, что в него попала одна из пуль.

Наряд полиции нашел в указанной подростками квартире 47-летнего хозяина, его 52-летнюю супругу (поженились 11 июня) и их гостя. У последнего якобы произошел конфликт с подростками, после чего молодожен взял пневматическую винтовку и стал стрелять по фонарному столбу. Мужчина уверял, что просто хотел напугать подростков.

В квартире нашли и пневматическую винтовку, и банку с 23 пулями. Пару и их друга увезли в отдел полиции для разбирательства. На теле молодого человека не нашли ранений, от вызова скорой он отказался. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

lamer
Скорее всего так и было.
260642011
Два мальчика и две девочки... за этими словами, как правило, скрываются откровенные социальные уроды, хамящие и матерящиеся существа, с банками пива в руках. Бывает - руки чешутся, провести среди них воспитательную беседу.
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