Свадьба пела, гуляла и стреляла. На юге Петербурга новоиспеченный муж усмирял шумных подростков из винтовки

Как стало известно «Фонтанке» 14 июня, звонок в полицию о стрельбе из окна по компании подростков поступил около шести вечера накануне. Семиклассник сообщил, что гулял с еще двумя мальчиками и двумя девочками на детской площадке в сквере, когда на них из окна стал кричать мужчина на вид лет 50–60. Затем из-за его плеча показался еще один мужчина, на вид лет 30–40 с винтовкой, который начал стрелять в их сторону. Подростки разбежались, а заявитель почувствовал боль в ноге и предположил, что в него попала одна из пуль.

Наряд полиции нашел в указанной подростками квартире 47-летнего хозяина, его 52-летнюю супругу (поженились 11 июня) и их гостя. У последнего якобы произошел конфликт с подростками, после чего молодожен взял пневматическую винтовку и стал стрелять по фонарному столбу. Мужчина уверял, что просто хотел напугать подростков.



В квартире нашли и пневматическую винтовку, и банку с 23 пулями. Пару и их друга увезли в отдел полиции для разбирательства. На теле молодого человека не нашли ранений, от вызова скорой он отказался. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.