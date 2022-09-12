Визовые центры массово сообщают о новых условиях получения «шенгена»

Визовые центры Германии, Италии, Испании и ряда других стран вывесили сообщения об изменениях в процессе получения «шенгена» из-за отмены упрощенного визового режима ЕС с Россией с 12 сентября.



На страницах всех стран, сотрудничающих с оператором VFS Global, говорится, что плата за подачу заявления изменена: для взрослых теперь 80 евро, для детей 6–12 лет — 40 евро. Время обработки увеличилось до 15 дней и может достигать 45 дней, если потребуются дополнительные документы. Также потребуются дополнительные документы для обоснования цели поездки. И исчезла возможность подать заявление на экстренную визу за более высокую плату.

