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    Визовые центры массово сообщают о новых условиях получения «шенгена»

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    Визовые центры Германии, Италии, Испании и ряда других стран вывесили сообщения об изменениях в процессе получения «шенгена» из-за отмены упрощенного визового режима ЕС с Россией с 12 сентября.

    На страницах всех стран, сотрудничающих с оператором VFS Global, говорится, что плата за подачу заявления изменена: для взрослых теперь 80 евро, для детей 6–12 лет — 40 евро. Время обработки увеличилось до 15 дней и может достигать 45 дней, если потребуются дополнительные документы. Также потребуются дополнительные документы для обоснования цели поездки. И исчезла возможность подать заявление на экстренную визу за более высокую плату.

    Аналогичное сообщение появилось на сайте немецкого VisaMetric, на сайте итальянских VMS и Almaviva и испанского BLS.

    В визовых центрах предупреждают, что подача документов возможна только лично. И просят остерегаться мошенников, предлагающих услуги подачи документов без личного присутствия.

    При этом членам семей граждан ЕС рекомендуется обращаться непосредственно в консульство или посольство для оформления заявления на визу.

    Отмена визового соглашения с ЕС — итог встречи глав МИД стран ЕС в Праге. «Фонтанка» подробно рассказывала, что там происходило.

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