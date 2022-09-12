Зато своя. В Москве впервые начали продавать студии-новостройки в подвалах

В третьем квартале 2022 года на первичном рынке жилья в Москве впервые появились студии в подвалах и цокольных этажах реконструируемых зданий. Об этом 12 сентября сообщает «Интерфакс», ссылаясь на компанию «Метриум».
В фирме добавили, что такое предложение доступно в четырёх комплексах апартаментов — приобрести студии в подземной части здания можно минимум за 1,43 млн руб., при этом в некоторых из них нет оконных проёмов. Средняя стоимость квадратного метра в подвальных студиях составляет 196,9 тыс. руб.
Отмечается, что среди проектов есть бывшие общежития. Реконструкция зданий завершена, и апартаменты продаются под ключ. Работы финансировала группа частных инвесторов.
По данным на середину августа, на выбор у покупателей было 35 студий в 97 подвальных или цокольных этажах четырёх комплексов. В продаже есть помещения площадью от 11,8 «квадрата» до 33,2 «квадрата».