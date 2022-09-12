Зато своя. В Москве впервые начали продавать студии-новостройки в подвалах

В третьем квартале 2022 года на первичном рынке жилья в Москве впервые появились студии в подвалах и цокольных этажах реконструируемых зданий. Об этом 12 сентября сообщает «Интерфакс», ссылаясь на компанию «Метриум».



В фирме добавили, что такое предложение доступно в четырёх комплексах апартаментов — приобрести студии в подземной части здания можно минимум за 1,43 млн руб., при этом в некоторых из них нет оконных проёмов. Средняя стоимость квадратного метра в подвальных студиях составляет 196,9 тыс. руб.